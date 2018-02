If İstanbul’da Yarın: 16 Şubat 2018 Cuma

17. If İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nde 16 Şubat Cuma günü yılın biyografik anlatılarından Professor Marston & The Wonder Women, 21:30’da Cinemaximum Akasya Salon 6’da. İstanbul’daki kentsel dönüşümün izini süren, İtalyan yönetmen Giulia Frati’nin İstanbul’a dair yazılmış şiirsel belgeseli İstanbul Yankıları (Istanbul Echoes), 19:00’da Cinemaximum Akasya Salon 3’de gösterilecek, gösterme yönetmen Frati de katılacak ve seyircilerin sorularını yanıtlayacak.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

İstanbul Yankıları (Istanbul Echoes)



Mom and Dad



Professor Marston & The Wonder Women



The Florida Project

Uğur Böceği (Lady Bird)