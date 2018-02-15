Haberler

If İstanbul’da Yarın: 16 Şubat 2018 Cuma

Bir yorum yapın

17. If İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nde 16 Şubat Cuma günü yılın biyografik anlatılarından Professor Marston & The Wonder Women, 21:30’da Cinemaximum Akasya Salon 6’da. İstanbul’daki kentsel dönüşümün izini süren, İtalyan yönetmen Giulia Frati’nin İstanbul’a dair yazılmış şiirsel belgeseli İstanbul Yankıları (Istanbul Echoes), 19:00’da Cinemaximum Akasya Salon 3’de gösterilecek, gösterme yönetmen Frati de katılacak ve seyircilerin sorularını yanıtlayacak.

İstanbul Yankıları (Istanbul Echoes)

Mom and Dad

Professor Marston & The Wonder Women

The Florida Project
Uğur Böceği (Lady Bird)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir