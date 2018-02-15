Ozan Denklik’in yönettiği ve Ozan Denklik, Ömer Koç, Emre Yılmaz ile Gürkan Demirtaş’in oynadığı Ne Var? 16 Mart 2018’de Derin Film dağıtımıyla Ozan Medya tarafından vizyona çıkarılıyor.

Birbirleriyle çok iyi anlaşan ve aralarında çok güçlü bağları olan üç genç vardır. Hayatları rutin bir şekilde geçmektedir ama bir gün gençlerden biri onları falcıya gitmeye ikna eder. Falcı gençlerin falına bakar ve bir hazine görür. Onlar da bu hazineyi aramaya karar verirler. Hazineyi ararlarken başta mafya olmak üzere birçok aksilikle karşı karşıya kalırlar. Karşılaştıkları bütün aksiliklere rağmen yılmadan hazineyi bulmaya çalışırlar.