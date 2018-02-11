9. Altın Kestane Ödülleri Adayları Açıklandı

Arka Pencere Dergisi’nin düzenlediği Altın Kestane Ödülleri dokuzuncı yılında toplam yedi kategoride sahiplerine ulaşıyor. Adaylar geçtiğimiz günlerde titiz bir ön çalışma sonucu belirlendi. En Fena Filmler dalında Ay Lav Yu Tuu, Reis, Kervan 1915, Kurtlar Vadisi: Vatan, Poyraz Karayel: Küresel Sermaye, Vezir Parmağı ve Yol Arkadaşım adlı filmler yarışıyor. 9. Altın Kestane Ödülleri’nde Jüri Özel Ödülü ise, Altın Portakal Film Festivali’nin kuruluş ve varlık nedeni Ulusal Yarışma’ya son vererek tarihi bir skandala imza attığı için sinema tarihimizdeki en büyük sektör boykotuyla karşılaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel’e verilecek.