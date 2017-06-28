Serdar Akar’ın yönettiği ve Necati Şaşmaz, Sinem Uslu, Cahit Kayaoğlu ile Erhan Ufak’ın oynadığı Kurtlar Vadisi: Vatan, 29 Eylül 2017’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Pana Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Filmde 15 Temmuz 2017 gecesi yaşananlar ve olayların perde arkası konu ediniyor.