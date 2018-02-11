Dee Rees’in yönettiği ve Garrett Hedlund, Jonathan Banks, Carey Mulligan ile Jason Clarke’in oynadığı Savaştan Sonra (Mudbound), 02 Mart 2018’de Başka Sinema dağıtımıyla Fabula Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Mississippi’de, adaletsizliğin şiddetle sürdüğü yıllar. Kırsala göç etmek zorunda kalan Laura ve kocası Henry, çocuklarını yetiştirirken çiftlik hayatının zorluklarıyla yüzleşir. Nesillerdir çiftlikte çalışan Jackson ailesi ise sosyal yaşamlarında ırkçı ön yargılarla boğuşmaya devam etmektedirler Aynı çiftliği paylaşan bu iki ailenin iki genç oğlu, ırk savaşına esir olmamayı seçerek sıra dışı bir dostluk kurarlar.