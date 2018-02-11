Türkiye Benim de Vatanım Belgeselinin Galası Yapıldı

Malatya Uluslararası Film Festivali’nin yapımını üstlendiği, Elçin Musaoğlu imzası taşıyan ve 15 Temmuz gecesi Türkiye’de yaşanan olayların kardeş ülke Azerbaycan gözüyle beyazperdeye aktarıldığı Türkiye Benim de Vatanım adlı belgesel, Malatya Uluslararası Film Festivali Başkanı ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın ev sahipliğinde 10 Şubat’ta seyirci ile buluştu. Filmin gösterimine Azerbaycan ve Türkiye’den çok sayıda davetli katıldı.

Basın Bülteni

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Ahmet Çakır



Elçin Musaoğlu



Elçin Musaoğlu – Ahmet Çakır

(Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı)



Elçin Musaoğlu – Necdet Ünüvar

(Türkiye – Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı)



Suat Köçer

