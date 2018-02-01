Volkan Adıyaman’ın yönettiği ve Burak Şahin, Doğa Konakoğlu, Bülent Mert ile Taner Şafak’ın oynadığı Vallahi Hortladı, 20 Nisan 2018’de TME Films dağıtımıyla Film Maker Prodüksiyon tarafından vizyona çıkarılıyor.

Film, M. Ö. 2600’lü yıllarda yaşamış, bin yılda bir hortlayan Nam-Sis adlı bir kralın karısını ve kendisini sonsuza dek yaşatabilmek için 14 tane özgür ruha ihtiyacı olmasını konu ediniyor. Bu 14 kişi filmimizin kahramanlarıdır. Onlar da Nam-Sis’ten kurtulmak için Nuri Hoca’dan yardım ister. Nuri Hoca 15 yıldır her şeye tövbe etmiş ve insanlara şifa dağıtan bir hocadır. Ekibimiz ve Nuri Hoca birlikte Nam-Sis’i tekrar mezarına göndermeye çalışır.