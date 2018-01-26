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If İstanbul’dan Yeni Bölüm, Yeni Ödül: If Yeni

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15 Şubat’ta başlayacak 17. If İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, bu yıl yeni bir bölüm ve ödülle geliyor. Türkiye ile ilgili son bir yılda üretilmiş yaratıcı ve yenilikçi filmlerin bir araya geldiği If Yeni’de 5’i Türkiye galası olmak üzere, Anadolu Turnesi, Arada, Yüzleşme, İstanbul Yankıları (Istanbul Echoes), Arafta, Kar ve Cano adlı filmler gösterilecek ve birisi If’in ilk Seyirci Ödülü’nün de sahibi olarak CGV Arthouse salonlarında gösterim imkânı yakalayacak.

Anadolu Turnesi

Arada
Cano

İstanbul Yankıları (Istanbul Echoes)

Kar
Yüzleşme

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