Sedat Yetkin’in yönettiği ve Beşir Öner, Taha Yasin Eyigün, Mehmet Demirtaş ile Ahmet Özdemir’in oynadığı Zat-ı Mahfuz, 23 Mart 2018’de Derin Film dağıtımıyla Bapir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Filmde, geçmiş yıllarda Bitlis’te yaşamış, kısa sürede Dünya ve İslam tarihine mal olmuş, tarih kitaplarında okutulan büyük şahsiyetler anlatılıyor. Büyük filozofların yaşadığı coğrafyada mekân ve olgu kullanılarak zatların yakınları, profesörler ve coğrafi görüntülerle oluşturuluyor. Kişilerin yaşamış olduğu olay örgüleri, dilden dile aktarılan yaşam öyküleri, ders, hayat, bilim ve ilim notları aktarılıyr. Birbirini takip eden olaylar, biyografi ve dram serüvenleri kendine has bir dille beyazperdede izleyene sunuluyor.