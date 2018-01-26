Nürnberg’de Onur Ödülleri Volker Schlöndorff ve Halil Ergün’e Veriliyor

Almanya’nın Nürnberg kentinde 09 – 18 Mart 2018 tarihlerinde düzenlenecek Türkiye Almanya Film Festivali 23. yılında Almanya’dan yönetmen Volker Schlöndorff’u ve Türkiye’den oyuncu Halil Ergün’ü ödüllendiriyor. Festivalin en önemli ödüllerinden olan Onur Ödülü ülkelerinin sinemasını kalıcı olarak etkileyen ve uluslararası alana taşıyan toplumsal duyarlılığını sanatına yansıtan sanatçılara veriliyor. Sanatçılara ödüller 09 Mart’taki açılış galasında verilecek.

Basın Bülteni

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Halil Ergün

