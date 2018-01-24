Arada, Türkiye’deki İlk Gösterimini 17. If İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nde Yapacak

Mu Tunç’un yönettiği ve Burak Deniz, Büşra Develi ve Ceren Moray’ın rol aldığı Arada filmi, ilk gösterimini 17. If İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nde yapacak. Türkiye’nin ilk punk filmi olarak gösterilen Arada, İstanbul’u terk etmek isteyen Ozan’ın bir günde başından geçenleri perdeye taşıyor. Huzursuz doksanlı yılların İstanbul’unda genç bir punk olan Ozan’ın tek hayali Amerika’ya gitmektir. Acaba Ozan hayalinin peşinden mi gidecek, yoksa kız arkadaşı ile İstanbul’da mı kalacaktır?

Basın Bülteni

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