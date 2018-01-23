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If İstanbul Hayat Veren Hikâyelerle Geliyor

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17. If İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin basın toplantısı yapıldı. 36 ülke ve 120 yönetmenden toplamda 111 filmin gösterileceği If İstanbul, Phantom Thread’den Lady Bird’e, The Disaster Artist’ten Professor Marston & The Wonder Women’a, yılın merakla beklenen filmlerinin Türkiye galalarına ev sahipliği yapacak. Etkinlikleriyle çok konuşulacak olan festival, 15 Şubat’ta İstanbul’da başlıyor, 01 – 04 Mart tarihleri arasında da Ankara ve İzmir’e uğrayacak.

Pelin Turgut – Serra Ciliv

Seçil Ünlüsoy Taşarkan – Pelin Turgut – Serra Ciliv

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