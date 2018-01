If İstanbul Hayat Veren Hikâyelerle Geliyor

17. If İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin basın toplantısı yapıldı. 36 ülke ve 120 yönetmenden toplamda 111 filmin gösterileceği If İstanbul, Phantom Thread’den Lady Bird’e, The Disaster Artist’ten Professor Marston & The Wonder Women’a, yılın merakla beklenen filmlerinin Türkiye galalarına ev sahipliği yapacak. Etkinlikleriyle çok konuşulacak olan festival, 15 Şubat’ta İstanbul’da başlıyor, 01 – 04 Mart tarihleri arasında da Ankara ve İzmir’e uğrayacak.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Pelin Turgut – Serra Ciliv



Seçil Ünlüsoy Taşarkan – Pelin Turgut – Serra Ciliv