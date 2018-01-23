Cimri Baba Zafer Algöz’ün Ucuz Karavanı ile Tatil

Tiyatro, dizi ve sinema dünyasının ünlü ismi Zafer Algöz Görevimiz Tatil filminde Demet Akbağ ile ilk defa bir araya geliyor. Gelecek kaygısıyla bugünü yaşamayı unutan Sıtkı Mutlu 9 yıldır ailesini tatile götürmeyi atlamıştır. Bir aile psikiyatrı tarafından tatil görevi verilen Sıtkı Mutlu, bulabildiği en ucuz karavanla ailesini tatile götürmek üzere yola çıkar. Filmin diğer rollerinde Deniz Altan, Ali Keçeli, Hakan Bilgin, Özlem Türkad, Enis Arıkan ve Filiz Ahmet yer alıyor.

Basın Bülteni

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