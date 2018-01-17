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Karlar Altında Kâbuslar İçin Son 3 Gün

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Beykoz Kundura’nın kış filmleri programı için geri sayım başladı. Kar, kâbus ve mahsur kalma temalı üç başyapıtı bir araya getiren Karlar Altında Kâbuslar etkinliği 20 Ocak Cumartesi gecesi sona erecek. Rocky dağlarında bir otel, Antarktika’da bir araştırma istasyonu, şehirden uzakta bir kasaba. Korku sinemasının zirvesi Stanley Kubrick şaheseri Cinnet (The Shining), John Carpenter klasiği Şey (The Thing) ve Harold Ramis’in sinirli komedi harikası Bugün Aslında Dündü (Groundhog Day), 20 Ocak Cumartesi günü Beykoz Kundura’da.

Gösterilecek Filmler

Bugün Aslında Dündü (Groundhog Day)

Cinnet (The Shining)

Şey (The Thing)

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