Oscar’ın Yabancıları’nda Hafta Sonu Programı

İstanbul Modern Sinema, Başka Sinema işbirliğiyle ve Türk Tuborg A. Ş.’nin katkılarıyla, 90. Akademi Ödülleri’nde Yabancı Dilde En İyi Film kategorisine aday filmlerden oluşan Oscar’ın Yabancıları seçkisi devam ediyor. Oscar’ın Yabancıları programının bu yıl öne çıkan filmleri arasında Avrupa ve dünya sinemasından önemli isimler yer alıyor. 20 – 21 Ocak 2018 tarihlerinde izleyiciyle buluşacak filmler şöyle sıralanıyor: 93 Yazı (Estiu 93 – Summer 93), Foxtrot, Sadakat (Le Fidele), The Insult: Hakaret (Insult), Muhteşem Kadın (Una Mujer Fantastica – A Fantastic Woman), Sevgisiz (Nelyuboy – Loveless). The Insult: Hakaret (Insult), 19 Ocak Cuma günü vizyona giriyor.
93 Yazı (Estiu 93 – Summer 93)
Foxtrot
Muhteşem Kadın (Una Mujer Fantastica – A Fantastic Woman)