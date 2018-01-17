Enes Batur Hayranları Galaya Akın Etti

5,8 milyon takipçisi ile Türkiye’nin en sevilen Youtuber’ı Enes Batur’un ilk uzun metrajlı filmi Enes Batur: Hayal mi Gerçek mi?’nin galası, 16 Ocak Salı günü Levent Cinemaximum Kanyon Sineması’nda gerçekleştirildi. Enes Batur ve filmde rol alan Reynmen, Kafalar gibi ünlü Youtube fenomenlerinin takipçileri galaya akın etti. Tertemiz, argosuz ve eğlenceli bir film olan Enes Batur: Hayal mi Gerçek mi?, 19 Ocak Cuma günü sinemaseverlerle buluşacak.

Basın Bülteni

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