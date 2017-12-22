Beykoz Kundura Film Günleri: Karlar Altında Kâbuslar

Geçtiğimiz yaz Restore Film Günleri ile film gösterimlerine başlayan Beykoz Kundura bu kez kış filmlerini seyirciyle buluşturuyor. Beykoz Kundura’nın soğuk lodosunun sertliğinden, loş sokaklarından ilham alan, kar, kâbus ve mahsur kalma temalarından yola çıkan program sinema tarihinden üç başyapıtı bir araya getiriyor. Karlar Altında Kâbuslar, hikâyeleri, dünyaları, türleri apayrı üç filmi 20 Ocak Cumartesi günü Beykoz Kundura’da sinemaseverlere sunuyor. Eski fabrika çalışanlarının bir dönem sinema olarak kullandığı Eski Lastik Revizyon Binası’nda gösterilecek filmlerin biletleri 25 Aralık Pazartesi gününden itibaren Mobilet üzerinden satışa çıkacak.

Gösterilecek Filmler

Bugün Aslında Dündü (Groundhog Day)



Cinnet (The Shining)



Şey (The Thing)



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