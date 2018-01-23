Bakü’de Sinema Güzeli Seçtiler

Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve Sinema Güzeli Yarışması’nın ikincisi için hazırlıklar başladı. Önümüzdeki Nisan ayında İstanbul’da yapılacak olan final gecesinde podyuma çıkacak olan finalistlerin seçmelerinin ilki hafta sonunda Bakü’de yapıldı. Yarışmanın Azerbaycan sorumlusu Vusala Said Eyyubqizi’nin ev sahipliğinde düzenlenen elemelerde seçim yapıldı. Jüride Tamer Karadağlı, Wilma Elles, Avni Kütükoğlu, Salih Güney gibi isimler yer alıyor.

Basın Bülteni

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Tamer Karadağlı



Tamer Karadağlı – Salih Güney – Wilma Elles



Tamer Karadağlı – Vusala Said Eyyubqizi



Vusala Said Eyyubqizi – Avni Kütükoğlu –

Atilla Kaplakarslan – Ceren Kaplakarslan –

Tamer Karadağlı – Wilma Elles – Salih Güney



Vusala Said Eyyubqizi – Avni Kütükoğlu – Ceren Kaplakarslan –

Tamer Karadağlı – Wilma Elles – Salih Güney

