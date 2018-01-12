Tipik Bir Türk Ailesinin Tatil ile İmtihanı

Aile komedisi Görevimiz Tatil’in fragmanı ve afişi hazırlandı. Başrollerini Demet Akbağ ve Zafer Algöz’ün paylaştığı, Murat Şeker’in yönettiği filmin oyuncu kadrosunda, Enis Arıkan, Sinan Çalışkanoğlu, Hakan Bilgin, Filiz Ahmet, Ali Keçeli, Deniz Altan ve Onur Dilber yer alıyor. filmde ilk kez biraraya gelen ve karı kocayı canlandıran Demet Akbağ ve Zafer Algöz’ün çocuklarını Alican Parlak ve Deniz Altan oynuyor. 9 yıldır tatile çıkmayan dört kişilik bir ailenin, terapi seansıyla başlayan değişimleri, tatilleri ile devam edecektir. Ailece birarada olmanın yenide keşfedileceği eğlenceli geçen bu tatil macerası, pek çok kişinin hayatını değiştirip, ülke gündemine bile oturacaktır.

Basın Bülteni

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