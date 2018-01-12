Yapımcılık Akademisi Başvurularına Son 5 Gün

BAUKEM (Bahçeşehir Üniversitesi Kreatif Endüstriler Araştırma Merkezi) ve Insignia Yapım iş birliği ile 16 hafta sürecek yapımcılık akademisine başvurular 16 Ocak’a kadar devam ediyor. Dağıtım, yurtdışı satış, yan gelirler, telekom ve oyun sektörü entegrasyonu, yapaya zeka gibi konuların yanı sıra sektörle ilgili hukuk ve pazarlama konularını da kapsayan Türkiye’nin en geniş kapsamlı yapım atölyesi başlıyor. Eğitime katılanlar, Mars Dağıtım, Star TV, Kanal D, Blu TV, Turkcell, Dolby Europe, Insignia Yapım ve Gamestar gibi alanlarında lider kuruluşların yöneticilerinden fark yaratacak bir eğitim alarak, kendi projelerini geliştirme yetkinliğine erişecekler.

Dorukhan Acar



Erkan Büker

