Deliha 2, İzmire Geliyor

BKM Film’in yapımcılığını gerçekleştirdiği, Gupse Özay’ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde oynadığı, Deliha 2 filmi, tam kadro ekibi ile İzmir Optimum’da ziyaretçilerle buluşacak. Büyük ilgi gören ilk film sonrası merakla beklenen Deliha 2 yine sinemaseverleri kahkahaya boğacak. 13 Ocak Cumartesi günü saat 16:00’da seyirci ile buluşacak olan Deliha 2 filminin ekibi, saat 16:30‘da ise filmlerini Cinemaximum Sineması’nda İzmirlilerle birlikte izleyecek.

Basın Bülteni

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