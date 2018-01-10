Tony Gatlif, Son Filmi Djam ile Türkiye’ye Geliyor

Başka Sinema, 19 Ocak’ta vizyona girecek Aman Doktor (Djam) filminin yönetmeni Tony Gatlif’i, başrol oyuncusu Daphne Patakia ve yapımcısı Delphine Mantoulet’yi ağırlıyor. 17 Ocak’ta Başka Çarşamba kapsamında gösterilecek filmin Beyoğlu Sineması’ndaki gösterimine Tony Gatlif, Daphne Patakia ve Delphine Matoulet de katılacak ve izleyicilerin sorularını yanıtlayacak. Gatlif, filmin müzikleri için Türkiye’den Cümbüş Cemaat ve Yunanistan’dan müzisyenlerle işbirliği yaptı.

Basın Bülteni

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