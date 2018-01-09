50. SİYAD Ödülleri Adayları Belirlendi

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), 2017 yılı yerli film ödül adaylarını belirledi. 2017 yılında sinemalarda gösterime giren uzun metraj yerli yapımların değerlendirmeye alındığı oylama sonucunda başta En İyi Film olmak üzere 11 dalda beşer aday belirlendi. En İyi Kadın Oyuncu dalında iki oyuncusuyla aday olan İşe Yarar Bir Şey dokuz dalda toplam 10 adaylık elde etti. Pelin Esmer’in filmi İşe Yarar Bir Şey’i sekizer adaylıkla Ceylan Özgün Özçelik’in ilk filmi Kaygı ve Reha Erdem’in filmi Koca Dünya izledi. Sarı Sıcak yedi, Körfez altı, Aile Arasında, Tarla ve Yol Ayrımı üçer, Ayla ve Buğday ikişer, İstanbul Kırmızısı, Taş ve Zer ise birer dalda adaylık elde ettiler.