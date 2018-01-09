Güncel İtalyan Sineması Akbank Sanat’ta

Akbank Sanat, Ocak ayında İtalyan Kültür Merkezi’nin işbirliği ile Güncel İtalyan Sineması’ndan üç kurmaca, bir belgesel olmak üzere dört filmi izleyici ile buluşturuyor. Etkinlikte 09 Ocak Salı günü Güzel Şeyler, 16 Ocak Salı günü oyuncular arasında ünlü Hollywood yıldızı Sharon Stone’un da yer aldığı Bir Altın Çocuk, 23 Ocak Salı günü Sen Hiç Aya Gittin mi?, 30 Ocak Salı günü ise İtalyan sinemasının yükselen yıldızı Marco Bocci’nin başrolde olduğu Italo filmleri gösterilecek.

Bir Altın Çocuk (Un Ragazzo D’oro)



Güzel Şeyler(La Cose Belle)



Italo



Sen Hiç Aya Gittin mi? (Sei Mai Stata Sulla Luna?)

