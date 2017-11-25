İFSAK 38. Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışması

Türkiye’nin günümüze kadar süregelen en eski kısa film etkinliği İFSAK tarafından gerçekleştiriliyor. İlki 1978 yılında düzenlenen İFSAK Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışması, başlatıldığı günden bugüne kadar ulusal düzeyde düzenleniyor ve ülkemizdeki birçok kısa film etkinliğine örnek teşkil ediyor. Son başvuru tarihi 31 Aralık 2017 olarak açıklanan etkinlik, değerli sinemacıların ilk eserlerine gösterim olanağı sunmakla birlikte, arşivlenen filmler sayesinde en kapsamlı kısa film arşivinin oluşmasına da katkıda bulunuyor.