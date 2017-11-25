Yeşilçam Sineması’nda Askıda Bilet Uygulaması

Bağımsız filmlere destek veren Beyoğlu Yeşilçam Sineması, Askıda Bilet uygulaması başlattı. Sinemada film seyretmeye gelen sinemaseverler aldıkları fazla biletleri gişede bırakarak hem bağımsız sinemaya destek vermiş, hem de dar gelirli sinemaseverlerin film seyretmelerine imkan sağlamış oluyorlar. Sezona 27 Ekim’de Rıza Sönmez’in yönettiği Orhan Pamuk’a Söylemeyin Kars’ta Çektiğim Filmde Kar Romanı da Var filmiyle başlayan ve geçen hafta da Dersu Yavuz Altun’un Ayaz filmini gösteren Yeşilçam Sineması’nda halen Orhan Eskiköy’ün yönettiği Taş filmi gösteriliyor. Bağımsız film ve sinemaya destek amaçlı uygulamaya ilgi gösterilmesi bekleniyor.