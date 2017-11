The Crossbreed’e İlk Ödül

Biray Dalkıran’ın Amerika’daki ilk filmi The Crossbreed geçtiğimiz ay Bağımsız Korku Filmleri Ödülleri’ne (Independent Horror Movie Awards) davet edilmiş, En İyi Film, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Müzik ve En İyi Dönüş olmak üzere 5 ayrı dalda aday gösterilmişti. Ödüller iki ayda bir düzenleniyor ve 20 farklı kategoride ödül veriliyor. The Crossbreed’in başrol oyuncusu Angela Durazo, etkinlikte En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Basın Bülteni

