16. Uluslararası Çevre Kısa Film Festivali

Türkiye’nin ilk ve tek çevre temalı kısa film etkinliği olan Uluslararası Çevre Kısa Film Festivali’nin 2018 yılında 16.sı gerçekleştiriliyor. Film gösterimleri, sergiler, söyleşi ve açık oturumlar ile müzik dinletileri yer alacak festival kapsamında düzenlenen Ulusal Çevre Kısa Film Yarışması’nın bu yılki konusu “Deniz” olarak belirlendi. “Deniz” temasını dolaylı ya da doğrudan ele alan ve en çok 20 dakika süreli kurmaca, belgesel, canlandırma ve deneysel türlerdeki kısa filmlerin kabul edileceği yarışmanın son katılım tarihi 05 Mart 2018 olarak belirlendi.