Mavi Sessizlik ve Sarı Sıcak, Boğaziçi Film Festivali’nde

Yılın bol ödüllü yerli yapımlarından Mavi Sessizlik ve Sarı Sıcak yarın 5. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali’nde seyirciyle buluşuyor. Dünya prömiyerini yaptığı Karlovy Vary’den FEDEORA Jüri Özel Ödülü ile dönen Bülent Öztürk filmi Mavi Sessizlik ve Fikret Reyhan’ın Moskova’dan En İyi Yönetmen ödüllü filmi Sarı Sıcak, festivalin ulusal kurmaca film yarışmasında jüri önüne çıkacak. Başkanlığını Derviş Zaim’in yaptığı, yazar Ayfer Tunç, kurgucu Aylin Zoi Tinel, görüntü yönetmeni Feza Çaldıran ve oyuncu Aslı Tandoğan’dan oluşan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi, 8 filmi değerlendirecek ve bir film 100 bin TL para ödülü değerindeki büyük ödüle ulaşacak.

Basın Bülteni

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