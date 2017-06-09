Vatche Boulghourjian’ın yönettiği ve Michel Adabachi, Sajed Amer, Abido Bacha ile Toufic Barakat’ın oynadığı Dağların Ardında (Tramontane), 23 Haziran 2017’de Filmartı Film dağıtımıyla Filmartı Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Rabih, Lübnan’nın küçük bir köyünde annesiyle sakin ve mutlu bir hayat süren genç bir müzisyendir. Huzurlu hayatının büyük bir parçası olan müzik grubuyla beraber Avrupa turnesine çıkmak için pasaport başvurusu yapan Rabih, kimliğinin sahte olduğunu öğrenmesiyle yıkılır. 24 yaşındaki genç adam, hayatı boyunca bildiği tüm gerçekleri sorgulamaya başlar. Gerçeğin peşine düşünce de; annesi, kimliği, ailesi ve hatta ülkesi ile ilgili bildiği her şeyin kocaman bir yalan olduğunu öğrenir. Görmeyen gözleriyle yolunu bulmaya çalışan Rabih için belki de en büyük hayal kırıklığı, etrafındaki herkesin geçmişini görmemek için kör olmayı seçtiğini fark etmesi

olacaktır.