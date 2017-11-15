Haberler

Pelin Esmer’in Merak Edilen Filmi İşe Yarar Bir Şey Malatya’da Gösterildi

Bir yorum yapın

7. Malatya Uluslararası Film Festivali, Ulusal Yarışma bölümü filmlerinden, İşe Yarar Bir Şey filmini ve ekibini ağırladı. Filminin gösterimi yönetmeni Pelin Esmer, oyuncularından Ayşenil Şamlıoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti. Şair Leyla’nın istemeden de olsa çıktığı yolculuğu farklı ve gizemli bir hale getirme çabasını anlatan Esmer, Leyla’nın kendi varoluşuna dair dertlerinin ötesinde bambaşka hayatların varlığına ilişkin merakını anlattığını ifade ediyor.

Ayşenil Şamlıoğlu – Pelin Esmer

Pelin Esmer

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir