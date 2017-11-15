Haberler

Allah Hepimize Nefes Demeyi Nasip Etsin

Bir yorum yapın

7. Malatya Uluslararası Film Festivali, Ulusal Yarışma bölümü filmlerinden, Buğday filmini ağırladı. En son Tokyo Film Festivali’nden büyük ödülle dönen, yönetmen Semih Kaplanoğlu’nun son filmi Buğday (Grain) filminin gösterimi yönetmen Semih Kaplanoğlu’nun katılımıyla MalatyaPark AVM Avşar Sinemaları’nda gerçekleşti. Kaplanoğlu, gösterim sonrası yapılan söyleşide “Bana göre insan olmanın sorumlulukları üzerine bir film. Geldiğim yer, vardığım nokta burası.” dedi.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir