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Bu Filmi Onur Ünlü Filmi Olduğu İçin de Kabul Ettim

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7. Malatya Uluslararası Film Festivali, Ulusal Yarışma bölümü filmlerinden, Kırık Kalpler Bankası ve ekibini ağırladı. Gösterim sonrası gerçekleşen söyleşide soruları yanıtlayan Onur Ünlü, “Bu senaryoyu yazdığımda 2000’lerin başıydı. Bir Shakespeare metnini beyazperdeye aktarmak istiyordum. Tam olmasa da bu filmin alt metninde Shakespeare var. Filmi yazdığım zaman çekemezmişim, Bir zaman geçmesi gerekiyormuş. İyi ki bugünleri beklemişim.

Onur Ünlü – Şenay Gürler

Yamaç Okur – Onur Ünlü – Şenay Gürler

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