Uluslararası Boğaziçi Film Festivali Yarın Başlıyor

Bu yıl 5. yaşını kutlayan Uluslararası Boğaziçi Film Festivali, yarın (17 Kasım) başlıyor! Woody Allen’dan George Clooney’e, usta isimlerin merakla beklenen filmlerinin Türkiye prömiyerlerine ev sahipliği yapacak festivalde, Brezilya’dan Hindistan’a, İran’dan Kırgızistan’a, 39 ülkeden toplam 107 film gösterilecek. 5. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali, ulusal ve uluslararası yarışması, yerli sinemacılara özel sunduğu Bosphorus Film Lab desteği ve Béla Tarr, Aida Begic, Bobby Roth, Majid Majidi gibi dünyanın ünlü yönetmen konuklarıyla ülkemizde Kasım ayının en çok konuşulacak sinemasal festival ve etkinliklerinden biri olacak.

Basın Bülteni

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