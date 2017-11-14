Ercan Kesal Seçkisi, 23. Gezici Festival’de: Sinemanın Gücü ve Sinemada Adalet – Vicdan Olgusu

01 – 14 Aralık 2017 tarihleri arasında 23. kez filmleriyle beraber kent kent dolaşmaya çıkacak olan Gezici Festival’in bu yılki durakları Ankara, Sinop ve Kastamonu. Önceki yıllarda Zeki Demirkubuz, Tuncel Kurtiz, Barış Bıçakçı, Reha Erdem ve Murathan Mungan gibi, sinemanın ve edebiyatın öne çıkan isimlerinin seçtikleri filmleri izleyicilerle buluşturan Gezici Festival, bu yıl da geleneğini sürdürüyor. Gezici Festival, bu yıl seyircisini, yazar ve sinema oyuncusu Ercan Kesal rehberliğinde, adalet ve vicdan olgusunun farklı yüzlerini izlemeye çağırıyor.

12 Öfkeli Adam (12 Angry Men)



Öldürme Üzerine Kısa Bir Film

(Krotki Film O Zabijaniu – A Short Film About Killing)



Satıcı (The Salesman)