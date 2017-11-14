23. Gezici Festival, 01 Aralık’ta Yola Çıkıyor

Gezici Festival, 01 – 14 Aralık 2017 tarihleri arasında 23. kez sinemayı şehir şehir dolaştırıyor. 23. Gezici Festival, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Ankara Sinema Derneği tarafından düzenleniyor. Türkiye’nin en büyük sinema sitesi sinemalar.com da festivalin iletişim sponsorluğunu üstleniyor. 23. Gezici Festival’in bu yılki durakları Ankara, Sinop ve Kastamonu. Diğer yıllarda olduğu gibi festivalin bu yıl da ilk durağı Ankara olacak. Festival, 01 – 07 Aralık 2017 tarihleri arasında başkentli izleyicilerle buluşacak.

Basın Bülteni

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