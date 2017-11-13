Down Sendromlu Çocuklardan Malatya’da Film Afişleri Sergisi

09 Kasım’da başlayan 7. Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında yer alan birçok uluslararası ve ulusal etkinliğin yanı sıra bu yıl Malatya şehrine ve halkına dokunmayı amaçlayan yeni bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiriliyor. “Festival Geldi” başlığıyla 7. Malatya Uluslararası Film Festivali programına dahil edilen birçok proje, çocuklardan özel gereksinimli bireylere, mültecilerden huzurevi konuklarına kadar Malatya’da her yere festivali ulaştırıyor.

Basın Bülteni

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Ahmet Çakır



Ahmet Çakır – Ertan Mumcu – Suat Köçer

