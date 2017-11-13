Fatih Hacıosmanoğlu’nun yönettiği ve Fatih Hacıosmanoğlu, Diane Caldwell, Burak Üzümkesici ile Zeliha Gürsoy’un oynadığı On Adım, 24 Kasım 2017’de Jek Film dağıtımıyla Jek Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Amerikalı kadın yönetmen Tina, yeni sinema filmini çekmek ve yıllardır görmediği oğlu Hakan ile bir araya gelmek için İstanbul’a gelir. Fakat yapımcının kendisini yüzüstü bırakması ile Tina çareyi Ayvaz adlı bir oyuncudan destek almakta bulur. Tina ve asistanı İlhan ile mafyaya borcu olan Ayvaz fırtınalı bir gecenin ardından çekecekleri filmin umuduyla bir sahil köyüne sığınırlar. Gerçek ile hayal arasındaki çizgi yavaş yavaş kaybolmaya başlar.

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