Sinem Uslu Askeri Eğitim Aldı

Ekranlarda ve beyazperdede güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu Sinem Uslu, Kurtlar Vadisi Vatan filmi için eline silah aldı. Uslu, filmde canlandırdığı üsteğmen karakteri için haftalarca poligonda atış eğitimi aldı. Uslu’ya zaman zaman rol arkadaşları da yardım etti. Film boyunca Polat Alemdar ve ekibiyle Türkiye’yi hainlerin elinden kurtarmak için savaşan üsteğmen, tek kelimeyle canını dişine takarak mücadele ediyor. Kurtlar Vadisi Vatan, 29 Eylül’de gösterimde.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.