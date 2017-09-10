Fragman Atölyeleri Türkiye’de İlk Defa Köprüde Yapılıyor

Köprüde Buluşmalar, kurgucular ve post-prodüksiyon aşamasında olan veya tamamlanmış filmler için Türkiye’de ilk kez Fragman Atölyeleri serisi düzenliyor. İlki Mayıs ayında yapılan atölyelerin ikincisi 19 Ekim – 11 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek. Fragmanın yapımının önemini vurgulamayı ve yüksek kalitede fragman üretiminin artmasını hedefleyen atölye aynı zamanda kurgucuların fragman yapımında uzmanlaşmasına ve yapımcıların pazarlama çalışmalarına destek olmayı amaçlıyor.