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Fragman Atölyeleri Türkiye’de İlk Defa Köprüde Yapılıyor

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Köprüde Buluşmalar, kurgucular ve post-prodüksiyon aşamasında olan veya tamamlanmış filmler için Türkiye’de ilk kez Fragman Atölyeleri serisi düzenliyor. İlki Mayıs ayında yapılan atölyelerin ikincisi 19 Ekim – 11 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek. Fragmanın yapımının önemini vurgulamayı ve yüksek kalitede fragman üretiminin artmasını hedefleyen atölye aynı zamanda kurgucuların fragman yapımında uzmanlaşmasına ve yapımcıların pazarlama çalışmalarına destek olmayı amaçlıyor.

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