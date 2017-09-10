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Pera Film’de Yeni Sezon Başlıyor, Arjantin Sinemasında Adalet Arayışı, Suç ve Ceza: Arjantin Hikâyeleri

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Pera Film, sinema tutkunlarını Arjantin sinemasından derlenen çoğu ödüllü suç filmlerini izlemeye davet ediyor. Arjantin Başkonsolosluğu iş birliğiyle gerçekleşen program, insan doğasındaki şiddet eğilimini, insanları suç işlemeye iten toplumsal ve psikolojik etkenleri, suçlularla suçları ortaya çıkarmaya çalışanlar arasındaki akıl oyunlarını ortaya koyan filmlerden oluşuyor. Program kapsamında 10 Arjantin filmi gösterime girecek.

Gösterilecek Filmler

Akbaba (Carancho)

Asabiyim Ben (Wild Tales)

Aura (The Aura)

Başsız Kadın (The Headless Woman)

Dokuz Kraliçe (Nine Queens)

Eva’ya Huzur Yok (Eva Doesn’t Sleep)

Gözlerindeki Sır (El Secreto De Sus Ojos – The Secret in Their Eyes)
Kayıp Çocukluk (Clandestine Childhood)

Komşu Adam (The Man Next Door)

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