Mor Ufuklar, 8. Jagran Film Festivali’nde

Bu sene Mumbai’de 8.si düzenlenen Jagran Film Festivali’nde 3 tane Türk Filmi gösteriliyor. 18 – 24 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacak festivalde 16 şehirde film gösterimi yapılacak. Festivalde Türkiye’yi Olgun Özdemir’in Mor Ufuklar, Bülent Öztürk’ün Mavi Sessizlik ve Barış Kırımşelioğlu’nun Posta Kutusu adlı filmleri temsil ediyor. Mor Ufuklar ve Posta Kutusu, World Panorama Yarışma seçkisinde, Mavi Sessizlik ise başka bir seçkide gösterilecek. Olgun Özdemir’in yönettiği Mor Ufuklar filmi geçtiğimiz günlerde düzenlenen Trabzon Uluslararası Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ve Dostluk Ödüllerini kazanmıştı.