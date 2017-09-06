Yarım Kalan Filminin Oyunculu Basın Gösterimi Yapıldı

Emre Yılmaz’ın yönettiği ve Ali Buhara Mete, İskui Baldzhian, Anıl Altın ile Nihan Tarhan’ın oynadığı Yarım Kalan filminin basın gösterimi film ekibinin katılımıyla yapıldı. Filmin konusu şöyle: İstanbul’a üniversite eğitimi için gelen bir Ermeni kız ile bir Türk genci arasında büyük bir aşk filizlenir. Bu durum başta Iskui’nin Ermenistan’dan gelen abisi ve Mert’in ailesi tarafından onaylanmayacaktır. Aşkı bulan bu iki yürek, bütün karşı koymalara rağmen birbirlerine kavuşmak için mücadele etmek zorundadırlar.

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

İbrahim Gündoğan – Mine Tüfekçioğlu –

Ali Buhara Mete – Nihan Tarhan – Haşim Akkaya

