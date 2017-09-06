Furkan Andıç Kamera Başında

Sezonun romantik komedisi Damat Takımı setinde roller değişti. Sevilen oyuncu Furkan Andıç, çekimler sırasında oyunculuğa mola verdi. Kısa bir süreliğine kameramanlığa soyunan oyuncu, filmin en eğlenceli sahnelerinden biri için kamera arkasına geçti. Damat Takımı, Yiğit’in evlilik arifesinde, bir yandan lise anılarını tekrar yaşarken bir yandan kendilerine kız arkadaş bulmaya çalışmalarını anlatıyor. Doğa Can Anafarta’nın yönettiği film 20 Ekim’de vizyonda olacak.

Basın Bülteni

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