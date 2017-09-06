Elene, BFI Londra Film Festivali Seçkisinde

Karadeniz’de çalışan göçmen bir genç kadının yaşadıklarını konu alan Elene, 61. BFI Londra Film Festivali’nin kısa film seçkisinde yer alıyor. 04 – 15 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan festivalde gösterilecek filmin Sezen Kayhan yönetti, yapımcılığını ise Leyla Bekar üstlendi. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Göç Araştırmaları Merkezi tarafından da desteklenen filmin ilk gösterimi 53. Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında gerçekleşmişti.