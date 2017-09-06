Antalya Film Forum’daki Yeni Platformlar Sinemacıları Harekete Geçirdi

Bu yıl, 22 – 26 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan Antalya Film Forum, sinema sektörüne verdiği desteği arttırması ve yeni platformları ile sinemacıların yoğun ilgisini görüyor. Forum’un direktörlüğünü üstlenen Zeynep Özbatur Atakan, gelen sorulara cevap vermek ve genç sinemacılara yol göstermek adına sosyal medyada canlı yayınlar yapmaya devam ediyor. Atakan’ın geçtiğimiz gün yaptığı ve 1200 kişinin katıldığı canlı yayına izleyiciler yine büyük bir ilgi gösterdi.

Basın Bülteni

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