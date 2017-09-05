Sofia Coppola’nın The Beguiled’in Türkiye Prömiyeri Adana Film Festivali’nde Gerçekleşecek

24. Adana Film Festivali yine bir Cannes filminin Türkiye prömiyerine ev sahipliği yapıyor. Başrollerini Nicole Kidman, Kirsten Dunst ve Colin Farrell’ın paylaştığı The Beguiled, 2017 Cannes Film Festivali’nde Sofia Coppola’ya kazandırdığı En İyi Yönetmen Ödülü’nün ardından ülkemizde ilk kez Adana Film Festivali’nde izleyiciyle buluşuyor. Film, Amerikan İç Savaşı sırasında Virginia’daki bir kız okuluna gelen yaralı bir askerin çevresinde gelişen olayları anlatıyor.

Basın Bülteni

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