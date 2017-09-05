Montreal Film Festivali’nden Elene’ye Ödül

Karadeniz’deki çay tarlalarında çalışan göçmen bir genç kadının yaşadıklarını konu alan, Sezen Kayhan’ın yönetmenliğini yaptığı Elene adlı kısa film 41. Montreal World Film Festivali’nde uluslararası öğrenci filmleri kategorisinde En İyi Film ödülünün sahibi oldu. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Göç Araştırmaları Merkezi (MireKoç) tarafından desteklenen Elene’nin ilk gösterimi 53. Uluslararası Antalya Film Festivali’nde yapılmıştı.

Basın Bülteni

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