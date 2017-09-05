Kurtlar Vadisi Vatan’ın Vatansever Minikleri

Kurtlar Vadisi Vatan, Polat Alemdar ve ekibinin aynı gece harekete geçen hem içerideki hainlerle hem sınırdan gelen işgalcilerle savaştığı bir film. Filmin en etkileyici performanslarını sergileyenlerin bir kısmı ise, Hatice Armutlu, Nihat Küçüksolak, Oğuzhan Yavuz ve Kerim Ardıç adlı küçük oyuncular. Antalya’nın bir köyünde yaşayan 4 çocuk, vatanlarını korumak için gece boyunca mücadele veriyorlar ve ilk deneyimlerinde unutulmayacak bir performans sergiliyorlar.

Basın Bülteni

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