Mardin’li Güzel Gizem Karaca

Gizem Karaca, Sermiyan Midyat’ın son filmi Ay Lav Yu Tuu’da görümce oldu. Midyat’ın canlandırdığı İbrahim’in kızkardeşi Sultan olarak kamera karşısına geçen Karaca, sette en çok eğlenen isimdi. Karaca, 22 Eylül’de vizyona girecek filmin boyunca rengarenk basma elbiseleri ile set fotoğrafçısına neşe içinde poz verdi. Ay Lav Yu Tuu’nun uluslararası kadrosunda Sermiyan Midyat, Nikki Leigh, Ayça Damgacı, Gizem Karaca, Bora Akkaş gibi isimler rol alıyor.

Basın Bülteni

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